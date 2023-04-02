Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Дожди с грозами ожидаются на западе и юге Казахстана

    2 Апреля 2023, 00:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть территории Казахстана 2 апреля будет под влиянием отрога антициклона, сохранится погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    Лишь на запад, юг и юго-восток страны будет оказывать влияние ложбина циклона со связанными с ним фронтальными разделами. Пройдут дожди, на юге будут дожди с грозами. По республике на юге, юго-востоке ожидается сильный ветер, на юге – пыльная буря, на юго-востоке – туман.

    В Жетысуской, Туркестанской, Жамбылской областях ожидается сильный ветер с порывами 30 м/с и более.

    Ночью в Алматинской области сохраняются заморозки 1-6 градусов, в Жетысуской области будут заморозки 2-7 градусов, на севере, в горных районах Туркестанской области - заморозки 2 градуса.

    Напомним, в 11 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Казгидромет Погода Природа
    Новости по теме
    Новости по теме
    Когда отступит жара в СКО
    Неблагоприятные метеоусловия будут в Астане, Алматы и еще трех городах РК
    Усиление ветра и погода без осадков ожидаются в Казахстане
    Штормовое предупреждение в 13 регионах страны объявили синоптики
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    4 Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
    5 Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»