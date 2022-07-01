Дожди с грозами ожидаются 1 июля в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Атмосферные фронтальные разделы сохраняют свое влияние на запад, восток и юго-восток РК, в связи с чем сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, на западе ожидаются град, шквал. По республике ожидается усиление ветра, на севере Казахстана ночью и утром – туман. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

Днем на севере Алматинской, Жетысуской, на юге Мангыстауской областей сохраняется сильная жара.

На большей части Кызылординской, Алматинской, Абайской, на востоке, юге Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, на юго-западе Улытауской, на юго-востоке Карагандинской, на юге Жамбылской, в центре Павлодарской, на севере Туркестанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



