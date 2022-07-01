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    Дожди с грозами ожидаются 1 июля в Казахстане

    1 Июля 2022, 00:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Атмосферные фронтальные разделы сохраняют свое влияние на запад, восток и юго-восток РК, в связи с чем сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, на западе ожидаются град, шквал. По республике ожидается усиление ветра, на севере Казахстана ночью и утром – туман. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    Днем на севере Алматинской, Жетысуской, на юге Мангыстауской областей сохраняется сильная жара.

    На большей части Кызылординской, Алматинской, Абайской, на востоке, юге Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, на юго-западе Улытауской, на юго-востоке Карагандинской, на юге Жамбылской, в центре Павлодарской, на севере Туркестанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Казгидромет Погода
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