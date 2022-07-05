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    Дожди ожидаются почти по всему Казахстану 5 июля

    5 Июля 2022, 00:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Активный Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы продолжат оказывать свое влияние практический на всю территорию Казахстана. Почти по всей стране пройдут дожди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РПГ «Казгидромет».

    «На севере, северо-западе, днем на юго-западе, юго-востоке и востоке страны пройдут сильные дожди. Ожидаются грозы, град, усиление ветра, шквал, на севере, юге - пыльная буря», - говорится в сообщении синоптиков.

    На западе, севере Акмолинской, севере Актюбинской, востоке Северо-Казахстанской, днем на юге, востоке Павлодарской, северо-востоке Восточно-Казахстанской, севере Мангистауской, востоке и горных районах Жамбылской областей ожидается сильный дождь.

    На большей части Кызылординской, Абайской, на севере, пустынных районах Туркестанской, юго-западе Улытауской, юго-востоке Карагандинской, юге Жамбылской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Нур-Султане - переменная облачность, временами дождь, гроза, пыльная буря. Днем - град. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 18-20 тепла.

    В Алматы - переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер 2-7, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 26-28 тепла.

    В Шымкенте - переменная облачность, ночью и утром - кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 29-31 тепла.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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