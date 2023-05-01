Дождь, заморозки и сильный ветер ожидаются в 14 областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовая погода ожидается 2 мая в 14 областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

2 мая ночью и утром на севере Костанайской областиожидается туман. Ночью на северо-востоке области - заморозки 2 градуса.

Днем 2 мая в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, ночью в центре области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с. В Кызылорде днем 2 мая ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем 15-20 м/с.

На западе Атырауской области ожидается гроза, на востоке - пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, востоке области 15-20 м/с.

На севере, юге Улытауской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с.

В районе Алакольских озер Жетысуской областисохраняется ветер северо-восточный 17-22, порывы 30 м/с и более.

На западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, в центре, востоке Абайской области ожидаются осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-западный, северный, утром и днем на западе, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Семее 2 мая ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.

2 мая ночью на севере, востоке, в центре, днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, востоке области - туман. Ветер северо-западный, днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске 2 мая ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.

На большей части Мангистауской области ожидается гроза. Днем на западе, юге области ожидается сильный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, востоке, в центре области 15-20 м/с. В Актау2 мая ожидается гроза, днем ожидается временами сильный дождь.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается ветер северный, северо-восточный днем порывы 18 м/с. В Караганде 2 мая ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В горных районах Алматинской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег). Днем на юге, в горных районах области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. Ночью в горных районах области ожидаются заморозки 1-6 градусов. В Конаеве ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный, на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, днем порывы 25 м/с. В Шымкенте 2 мая днем ожидается ветер восточный, северо-восточный 15-20, порывы 23 м/с. В Туркестане днем ожидается ветер восточный, северо-восточный 15-20, временами 23 м/с.

На юге, востоке Жетысуской области - ветер северо-восточный 17-22 м/с. Ночью в горных районах области ожидаются заморозки 2 градуса.

2 мая днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, 2-3 мая на севере области - пыльная буря. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Таразе 2-3 мая - ветер северо-восточный 15-20, утром и днем порывы 25 м/с.



