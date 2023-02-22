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    Дождь и снег прогнозируют в большинстве городов Казахстана 22 февраля

    22 Февраля 2023, 00:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На большей части Казахстана 22 февраля ожидаются гололед, туман и усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    Под влиянием Атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды.

    Пройдут осадки в виде дождя и снега, на территории страны ожидаются гололед, туман, усиление ветра, на севере - с низовой метелью.

    Ранее сообщалось, что в 12 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Казгидромет Погода Природа
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