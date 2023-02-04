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    Дождь и снег ожидаются в большинстве городов Казахстана 4 февраля

    4 Февраля 2023, 02:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На большей части Казахстана 4 февраля ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    Большая часть Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием Южного циклона и атмосферных фронтальных разделов связанных с ним. Сохранится неустойчивый характер погоды - ожидаются осадки, на юге временами сильные осадки в виде дождя и снега, гололед, усиление ветра.

    Лишь северные регионы страны по-прежнему находятся под влиянием отрога антициклона, в связи с чем сохраняется погода без осадков. По республике ожидается туман.

    Ночью и утром на юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега.

    Ранее сообщалось, что в 10 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Казгидромет Погода Природа
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