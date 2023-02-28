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      Северо-Казахстанская область

    Дождь и повышение температуры воздуха прогнозируют в СКО

    28 Февраля 2023, 14:51

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в Северо-Казахстанской области ожидаются неблагоприятные погодные условия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», на территорию региона продолжит оказывать влияние очередной Атлантический циклон с большими запасами тепла и влаги.

    «При прохождении теплых фронтов ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, туман, порывистый ветер с метелью. Прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха в дневное время суток – до трех морозов – двух тепла, ночью – до 0 – минус 5 градусов», - проинформировала заместитель директора филиала Наталия Левина.

    На прошлой неделе регион уже сталкивался с Атлантическим циклоном, который принес дождь и последующий гололед. Из-за погоды школьники два дня учились в дистанционном режиме, в авральном режиме работала коммунальная техника.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Погода
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