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    Доверенности через eGov Mobile: как это отразится на доходе нотариусов

    11 Апреля 2023, 18:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Теперь казахстанцы смогут оформить некоторые виды доверенностей через мобильное приложение eGov Mobile. Министр юстиции Азамат Ескараев ответил, не останутся ли нотариусы без работы и не упадет ли их доходность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На самом деле мы проработали этот момент. Все нотариусы будут в работе. Будет удобно и нотариусам, и населению. На их доходности это не отразится. Стоимость услуг сохраняется и граждане, которые обращаются в нотариусы, будут оплачивать эту стоимость. Эти услуги будут оплачиваться онлайн через соответствующие приложения банков», - прокомментировал министр юстиции Азамат Ескараев.

    По его словам, за прошлый год выписано более 2 млн доверенностей. В основном казахстанцы обращались по поводу оформления доверенностей на имущество, на представление интереса в судах.

    Ранее на пресс-конференции сообщили о запуске госуслуги «Цифровой нотариат», которая позволит перевести в онлайн-формат процедуры оформления нотариально заверенных доверенностей. Услуга доступна в разделе «Enotary» мобильного приложения eGovMobile.

    Проект разработан Министерством юстиции РК совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности при участии АО «Национальные информационные технологии» по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Минюст Цифровой Казахстан Юриспруденция
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