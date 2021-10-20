Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Досудебное расследование проводится в отношении руководителя облздрава СКО

    20 Октября 2021, 16:37

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Антикоррупционной службе Северо-Казахстанской области подтвердили факт проведения досудебного расследования в отношении руководителя управления здравоохранения Кабдрахмана Сактаганова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции Нурлан Жахин ответил на вопрос представителей СМИ о задержании руководителя облздрава.

    «Факт проведения досудебного расследования подтверждаю. Иная информация не подлежит разглашению в рамках статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса. Если состоится приговор суда, то тогда будет сообщена вся информация», - сказал Н. Жахин.

    Информация о том, что К. Сактаганов якобы попался на получении взятки в размере одной тысячи долларов от директора медицинского учреждения города Петропавловска, появилась в социальных сетях еще в сентябре. Все это время Антикоррупционная служба не комментировали слухи.

    В должности руководителя управления здравоохранения К. Сактаганов работает с июля прошлого года.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Коррупция Здравоохранение Регионы Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Джамиля Исаева: Реализация женской инициативы во всех сферах – залог успешного развития государства
    В Центральной Азии происходит серьезная трансформация в области гендерного равенства – Аида Балаева
    Ерлан Кошанов: Ключевым механизмом реализации прав женщин является расширение их политического участия
    Какие города Казахстана самые популярные у туристов
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка