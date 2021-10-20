Досудебное расследование проводится в отношении руководителя облздрава СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Антикоррупционной службе Северо-Казахстанской области подтвердили факт проведения досудебного расследования в отношении руководителя управления здравоохранения Кабдрахмана Сактаганова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции Нурлан Жахин ответил на вопрос представителей СМИ о задержании руководителя облздрава.

«Факт проведения досудебного расследования подтверждаю. Иная информация не подлежит разглашению в рамках статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса. Если состоится приговор суда, то тогда будет сообщена вся информация», - сказал Н. Жахин.

Информация о том, что К. Сактаганов якобы попался на получении взятки в размере одной тысячи долларов от директора медицинского учреждения города Петропавловска, появилась в социальных сетях еще в сентябре. Все это время Антикоррупционная служба не комментировали слухи.

В должности руководителя управления здравоохранения К. Сактаганов работает с июля прошлого года.