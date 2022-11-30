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    Досудебное расследование по факту крупных повреждений на теплосетях начато в Экибастузе

    30 Ноября 2022, 17:47

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Досудебное расследование по факту повреждений на теплосетях в Экибастузе поручено межведомственной следственно-оперативной группе сотрудников департамента полиции, департамента экономических расследований и департамента по противодействию коррупции по Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «30 ноября прокуратурой Павлодарской области по факту крупных повреждений на тепловых сетях, снижения давления сетевой воды и остановки водогрейных котлов ТОО «Экибастузтеплоэнерго» зарегистрировано досудебное расследование по статье 254 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Недобросовестное отношение к обязанностям», за которое предусмотрено​ наказание в виде лишения свободы​ сроком ​ до пяти лет», - сообщили в прокуратуре Павлодарской области.

    Вследствие аварии, обратили внимание в ведомстве, отключены от тепла несколько десятков многоэтажных и частных жилых домов, ряд социальных объектов; эвакуированы 123 жителя, в том числе и дети. Объекты образования перешли на дистанционный формат обучения, приостановлена работа детских садов.

    «Досудебное расследование поручено межведомственной следственно-оперативной группе сотрудников департамента полиции, департамента экономических расследовании и департамента по противодействию коррупции по Павлодарской области», - уточнили в надзорном органе.

    Постановлением прокурора Павлодарской области определена группа процессуальных прокуроров по осуществлению надзора за законностью уголовного преследования. Ход расследования взят на личный контроль прокурора области.

    В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов.

    Утром стало известно, что специалисты запускают котлоагрегаты 8 и 14. Организованы ремонтные бригады. Ситуацию также прокомментировали аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и аким Экибастуза Аян Бейсекин. По их словам, на теплосетях выявили 10 мест повреждений.

    В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ.

    Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

    Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Происшествия Отопительный сезон Экибастуз ТЭЦ
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