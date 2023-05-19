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    Доступность лабораторных анализов и диагностики увеличилась в 7 раз в Казахстане - Минздрав

    19 Мая 2023, 12:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 2019 году было оказано около 20 миллиона консультаций узких специалистов и диагностических исследовании. Однако в прошлом году это число выросло до 142 миллиона. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ключевой фигурой системы ОСМС остается пациент и его потребности. Критерием эффективности является качество и доступность оказанной медпомощи конкретному пациенту, и этот критерий является основным показателем эффективности.

    Если мы рассмотрим статистические данные, то можно сравнить несколько цифр. В 2019 году было оказано около 20 миллиона консультаций узких специалистов и диагностических исследовании. Однако в прошлом году это число выросло до 142 миллиона, что в 7 раз больше. Это означает, что доступность врачебных приемов, лабораторных анализов и инструментальной диагностики увеличилась в 7 раз для населения», - сказал Тимур Султангазиев.

    Вице-министр также отметил, что в 2019 году было оказано около 3 миллиона стоматологических услуг, а в прошлом году это число увеличилось до 13 миллиона, почти в 5 раз. Это свидетельствует о том, что стоматологическая помощь, стала более доступной для людей.

    «Давайте рассмотрим еще один пример. Перед внедрением ОСМС только 8 социально уязвимых категорий населения имели доступ к дорогостоящим КТ и МРТ. В 2019 году было проведено около 200 тысяч обследований, а в прошлом году застрахованные граждане смогли получить уже порядка 1,5 миллиона таких услуг, то есть в 7 раз больше», - добавил Тимур Султангазиев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минздрав РК Здравоохранение
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