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    • Доступ к 5G казахстанцы смогут получить в 2024 году

    5 Августа 2022 12:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек назвал сроки внедрения 5G в Казахстане. По его словам, в рамках пилотного режима, охват связи будет доступен в определенных локациях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Технология 5G сейчас в пилотном режиме локально развернута в нескольких городах. В этом году мы проведем аукцион, и в этом аукционе будут обязательства по охвату нескольких локаций. 5G сейчас в текущем варианте не позволяет сделать ковровое покрытие всех населенных пунктов. Поэтому охват будет по локациям - там, где находится наибольшее количество пользователей - какие-то молы, променады, парки и т.д. Мы сейчас прорабатываем с операторами по локациям», - сказал Асхат Оразбек журналистам в рамках международного форума «Навстречу Цифровому Казахстану» в столице.

    По его словам, наряду с населенными пунктами, сетью 5G будут охвачены три города республиканского значения (Нур-Султан, Алматы, Шымкент) и Туркестан.

    «Мы понимаем, что внедрение 5G приведет к критическому росту как потребления трафика, так и развитию индустрии 4.0, IT, умных домов. Конечно, это тренд. Мы его будем делать совместно с операторами. У нас есть четкое понимание, как это сделать», - заявил Асхат Оразбек.

    Также, по сообщению вице-министра, планируется, что 5G будет доступна в 2024 году.

    «Думаю, что в ближайшее два года население почувствует возможности 5G на территории нашей страны», - уточнил вице-министр.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    #Связь, ТВ, IT #МЦРИАП
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