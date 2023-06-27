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    Доступ детей с инвалидностью к дорогостоящим средствам реабилитации обещает Минтруда

    27 Июня 2023, 12:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра-министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова рассказала о мерах, направленных на обеспечение лиц с инвалидностью техническими средствами реабилитации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В последнее время часто поднимается вопрос обеспеченности качественными техническими средствами реабилитации (ТСР). Минтруда рассматривается 2 способа его решения. Первый – в этом году стартует проект «Инновационная фабрика технических средств реабилитации», реализуемый совместно с фондом «Қазақстан халқына», который позволит детям получить доступ к дорогостоящим средствам реабилитации», - сказала Тамара Дуйсенова на заседании Правительства.

    Второй – полностью пересмотрен Классификатор технических средств реабилитации. ТСР будут предоставляться в зависимости от индивидуальных потребностей каждого гражданина. Вводится на практике в конце года.

    «Для повышения размера пенсии и обеспечения финансовой устойчивости системы в начале года изменены параметры расчета размеров базовой и трудовой пенсий. В результате применения механизма дифференциации размер минимальной базовой пенсии вырос до 21%. Это была социальная поддержка пенсионеров с низкими пенсиями. А для будущих пенсионеров с 1 января 2024 года будут уплачиваться дополнительные пенсионные взносы со стороны работодателей», – заключила вице-премьер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Минздрав РК Минтруда РК Здравоохранение
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