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    Досрочно прекращены полномочия мажилисмена Сергея Решетникова

    9 Марта 2022, 10:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Досрочно прекращены полномочия депутата Мажилиса Парламента РК Сергея Решетникова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За соответствующее решение мажилисмены проголосовали на пленарном заседании палаты.

    Сергей Николаевич Решетников являлся членом комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса.

    С. Решетников родился 29 марта 1974 года. Окончил Акмолинский аграрный университет им. С.Сейфуллина, экономический факультет, специальность «Экономика и менеджмент в АПК».

    Трудовую деятельность начал в 1991 году на заводе «Целиноградсельмаш» слесарем механосборочных работ 2 разряда. Имеет специальное воинское звание - подполковник запаса органов национальной безопасности РК.

    Автор:

    Серик Сабеков

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