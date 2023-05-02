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    Дорожные специалисты Казахстана и Китая заключили меморандум о сотрудничестве

    2 Мая 2023, 09:16

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские ученые-дорожники перенимают китайский опыт строительства дорог. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    Эксперты КаздорНИИ отправились в Китай для ознакомления с нормативным регулированием, проектированием, строительством, эксплуатацией и экономикой дорожного строительства соседней страны. Пользуясь представившейся возможностью, казахстанские специалисты также ознакомятся с технической базой дорожно-строительной отрасли КНР.

    В состав делегации вошли вице-президент института Ерик Амирбаев, директор департамента дорожно-строительных материалов и новых технологий Асель Нугманова.

    В ходе рабочих встреч институт уже заключил меморандум о сотрудничестве с Транспортным институтом Цзянсу (Jiangsu Transportation Institute).

    «Подписан меморандум о сотрудничестве с JSTI, обсуждены вопросы по установлению и организации дорожно-исследовательского института двух стран, рассмотрены вопросы по реформированию нормативно-технической базы в КНР, изучена процедура внедрения новых технологий. Также обсуждены дальнейшие планы по тесному сотрудничеству», - отметила А. Нугманова.


    Напомним, АО «КаздорНИИ» ведёт работы по реформированию нормативно-технической базы автодорожной отрасли Республики Казахстан. Эксперты разрабатывают новую структуру нормативной базы дорожной отрасли с учетом новых технологий и мировой практики. К реализации этой задачи планируется привлечь опыт ведущих специалистов стран ближнего и дальнего зарубежья. В связи с этим, инициировано заключение соответствующих меморандумов о сотрудничестве.

    Дорожные эксперты отмечают значительный рост качества дорожного строительства в КНР за последние десятилетия. Китай имеет богатый опыт быстрого развития скоростных шоссе и прочих автомобильных дорог высокого класса.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Строительство Транспорт Китай МИИР РК
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