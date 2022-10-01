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    Дорожные карты утверждены Мининдустрии РК для завершения 154 проектов долгостроя

    1 Октября 2022, 12:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках проекта «Ашық сағат алаңы» под председательством вице-министра Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) Еркебулана Дауылбаева Комитет по делам строительства и ЖКХ провел онлайн-встречу с представителями бизнес-сообщества по вопросам объектов длительного строительства в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    В ходе совещания, вице-министр отметил, что по результатам анализа реализации бюджетных проектов в сфере строительства социальной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры основной причиной долгостроя является недостаток и отсутствие своевременного финансирования.

    В целях пересмотра системы планирования и реализации проектов строительства принимается ряд системных мер.

    Так, Министерством для определения достоверного расчета сметной стоимости в прогнозном уровне утверждены Индексы стоимости для строительства, которые позволяют не допускать необоснованное завышение сметной стоимости.

    МИИР предложен Министерству финансов ряд поправок, а именно:

    - проведение конкурсов в сроках и суммах, предусмотренных в ПСД нормативной продолжительностью строительства при обеспеченности финансирования проектов до объявления конкурсов;

    - установление запрета рассмотрения заявок на реализацию новых проектов строительства при наличии нереализованных проектов необеспеченных финансированием;

    - установление запрета объявления конкурсов на портале государственных закупок.

    На сегодняшний день, Министерством взято на особый контроль 154 проекта долгостроя, из них 59 – инфраструктурные объекты, 55 – социальные объекты, 40 – здания и сооружения.

    Кроме того, участниками совещания отмечено то, что по каждому объекту долгостроя утверждена Дорожная карта с указанием основных этапов строительства для завершения и ввода в эксплуатацию.

    Фото : gov.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Строительство Минфин РК МИИР РК
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