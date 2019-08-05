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    Дорожную карту по реализации спецпроекта «Сакральная география» создадут в Карагандинской области

    5 Августа 2019, 15:37

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Шетском районе Карагандинской области состоялось выездное заседание Экспертного совета по реализации программы «Рухани жаңғыру» в Карагандинской области. В нём приняли участие историки, археологи, работники сферы культуры и образования, передает МИА «Казинформ».

    Участникиобсудили реализацию спецпроекта «Сакральная география» за минувшие два с половинойгода, а также посетили расположенный в Шетском районекомплекс уникальных исторических памятников.

    Итогомэтого заседания стали рекомендации Экспертного совета о дальнейшем развитиитуризма в Шетском районе.

    По мнению экспертов, необходимо создать дорожнуюкарту по дальнейшей реализации проекта «Сакральная география в Карагандинскойобласти». Этот документ следует подготовить и представить руководству региона.

    «Также Экспертный совет рекомендовал развиватьвнутренний туризм и привлекать внимание ко всем историческим объектам в районе.Для этого, в первую очередь, следует развить транспортную инфраструктуру,проложить новые дороги и разработать конкретные маршруты по этим местам», -рассказал член Экспертного совета Серик Санаубаев.

    Также было рекомендовано организовать поездки для школьникови студентов к историческим памятникам в Шетском районе.

    «Необходимо познакомить подрастающее поколение снедавними археологическими открытиями, сделанными в Карагандинской области. Ониимеют большое историческое и научное значение», - говорят эксперты.

    Спецпроект«Сакральная география» призван укрепить интерес к особо почитаемымпамятникам природного и культурного наследия, светской и культовой архитектурыи мавзолеям. А также местам, связанным с историческими и политическимисобытиями, имеющими ценность в памяти народа Казахстана.

    Насегодняшний день в Карагандинской области проводится большая работа пореставрации объектов, занимающих значительное место в историко-культурномнаследии и выступающих в качестве символа национального единства и возрождения.

    Участники выездного заседания также посетиликомплекс археологических и исторических памятников в Шетском районе. Вчастности, они осмотрели мавзолей Каражартас, гдерасположена знаменитая Пирамида. Этот древний памятник с необычным архитектурнымрешением археологи обнаружили в 2016 году в Шетском районе. Памятник относитсяк Бегазы-Дандыбаевской культуре. Он датируется XV-XIV веками до н.э. и состоитиз 30 сооружений.

    Центральное место занимает крупный мавзолей,возведённый из камня. При раскопках были найдены и останки древнего человека.

    Автор:

    Карагандинская область Культура История Казахстана Рухани жаңғыру Сакральная география
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