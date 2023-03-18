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    Дорожную карту по изучению и сохранению культурного наследия приняли в Актюбинской области

    18 Марта 2023, 23:00

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области принята дорожная карта по изучению, сохранению, реконструкции и популяризации культурного наследия региона на 2023-2025 годы. О дорожной карте в ходе круглого стола в областном музее рассказал генеральный директор института археологии имени А.Маргулана Акан Онгарулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В 2023 году согласно дорожной карте в Актюбинской области запланировано проведение работ в 4 направлениях.

    По первому направлению будут исследованы места пребывания первобытного человека, а также горно-металлургическое производство древних людей.

    «Актюбинская область – один из регионов, где жили первобытные люди. В Мугалжарском районе есть стоянки первобытных людей. Также регион был одним из крупных центров горно-металургического производства, здесь сохранены памятники железного века», – сказал Акан Онгарулы.

    По второму направлению «Гунны - наследники степной империи» будет проведен сбор, систематизация и анализ архивных и фондовых материалов по гуннам Западного Казахстана, проведены полевые работы элитных курганов района Ойыл-Кобда, Мугалжар. Также запланировано изготовить и реконструировать комплект костюма, вооружения и конского снаряжения гуннского времени 2-4 веков на основе материалов, обнаруженных в районе Елек 1. По итогам исследований в сентябре планируется провести международную научно-практическую конференцию «Степные племена в канун Великого переселения народов».

    По третьему направлению будут исследованы памятники Золотой Орды.

    По четвертому направлению планируется создание электронной базы данных и картографирования объектов историко-культурного наследия области по Кобдинскому и Уилскому районам, выпуск свода памятников истории Каргалинского района, выпуск документального фильма и видеороликов.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область История Казахстана
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