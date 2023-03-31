Дорожную инфраструктуру намерены пересмотреть в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - В полиции Костанайской области уверены, что этот вопрос тесно связан с надзором за безопасностью дорожного движения. О том, какие меры будут предприняты в регионе и областном центре, рассказал на площадке региональной службы коммуникаций первый заместитель начальника департамента полиции Костанайской области Алексей Милюк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению А. Милюка, дорожная инфраструктура имеет решающее значение для снижения травматизма.

«Дорожная инфраструктура оказалась не готова к увеличению автопарка. Проведенный анализ аварийности показал, что основная масса ДТП происходит из-за неправильной организации дорожного движения, методы и формы которой уже морально устарели», - отметил Алексей Милюк.

Первый заместитель начальника департамента полиции остановился и на других проблемах, влияющих на состояние дорожной безопасности. К примеру, по крупным городам области имеется необоснованно большое количество пешеходных переходов. Многие из них нерегулируемые, либо расположены на скоростных магистральных улицах и не имеют освещения.

Эти пешеходные переходы планируется демонтировать. В рамках реконструкции улично-дорожной сети пешеходные переходы, расположенные на перекрестках, будут переноситься на 3-5 метров вглубь улиц. Это позволит увеличить обзорность для водителей и минимизировать риски наезда на пешеходов.

Отдельного внимания заслуживает, по мнению полиции, дорожная разметка. При текущем состоянии улично-дорожной сети, возможности и полномочия полиции в надзоре за дорожным движением резко сокращаются.

«Говоря проще – нет разметки и знаков – нет нарушения – нет штрафа - не обеспечивается неотвратимость наказания, а значит - нет превенции. Сегодня водитель может совершить поворот налево или разворот в любом месте и на любой улице, и своими действиями создает угрозу не только своей жизни и здоровью, но другим участкам дорожного движения. Более того, в прошлом году практически на всех улицах города, в том числе магистральных (скоростных), дорожная разметка разрешала поворот налево. Из-за этого водители постоянно маневрировали и создавали аварийные ситуации», - озвучил свои доводы А. Милюк.

В этой связи полиция, начиная с этого года, намерена следить, чтобы дорожными службами при проектировании и нанесении разметки все левые повороты, особенно на магистральных улицах, были исключены.

В рамках эксперимента на некоторых перекрестках установлены дорожные знаки, разрешающие поворот налево и направо с двух полос одновременно. Это перекрестки улиц Дзержинского – Назарбаева и Дощанова - Мауленова.

Алексей Милюк уверен, что такое новшество позволило решить проблему транспортных заторов и минимизировать риски ДТП.

«Изменен режим работы светофора на перекрестке улиц Назарбаева и Мухамеджанова, после которого на данном участке не совершено ни одного ДТП в течении 2-х последних месяцев. Аналогичные изменения внесены и в работу светофорных объектов на пересечении улиц Бородина–Назарбаева, Каирбекова– Тауелсиздик (установлены дополнительные секции). Установлен новый светофорный объект на пересечении улиц Абая–Наримановская. Произведена замена старого (лампового) светофорного объекта на новый (светодиодный) по улице Карбышева (остановка «Акку»). Он же оснащен кнопкой вызова разрешающего сигнала, включается он только в случае необходимости перехода пешеходов», - отметил Милюк.

Результаты этих экспериментов и требования стандартов безопасности, как добавил страж порядка, позволяют выработать собственные подходы к организации дорожного движения и обустройству улично-дорожной сети.

В рамках проводимой работы ведомством планируется установить 60 систем автоматической фиксации нарушений ПДД «Сергек» и порядка тысячи камер наружного видеонаблюдения.

Также на служебных планшетах патрульных полицейских будет запущено мобильное приложение «Qorgau», которая интегрирована с камерами автоматической фиксации нарушений ПДД и позволяет из транспортного потока в режиме реального времени выявлять опасных водителей.

«Данные предложения были рассмотрены на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и одобрены акимом области. На их реализацию акиматом будут выделены необходимые финансовые средства»,- подытожил А. Милюк.



