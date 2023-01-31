Дорожная карта бизнеса: какую поддержку от государства получил МСБ Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день в Акмолинской области портфель «экономики простых вещей» состоит из одобренных и профинансированных 263 проектов обрабатывающей промышленности, сферы АПК и услуг на 48,99 млрд тенге. Об этом сообщил на прошедшем брифинге руководитель управления предпринимательства и туризма Акмолинской области Ербол Оспанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За все время работы Программы «Дорожная карта бизнеса» с 2010 года по 2022 год в Акмолинской области одобрено 5 377 проектов общей стоимостью 267,7 млрд тенге. Среди них по субсидированию – 3491 проект на сумму кредитов 215,1 млрд тенге; по гарантированию – 1629 проектов на сумму кредитов 38,9 млрд тенге, сумма гарантий составила 19,2 млрд тенге; по подведению инфраструктуры – 57 проектов на 13 млрд тенге; выдано 200 грантов на сумму 666,3 млн тенге.

В текущем году на рассмотрении по подведению инфраструктуры к объектам бизнеса находятся 4 заявки.

По словам спикера, одним из действенных механизмов поддержки бизнеса в 2022 году стала реализация «Дорожной карты занятости», которая предусматривает несколько направлений. Это, во-первых, повышение качества жизни населения за счет реализации инфраструктурных проектов социально-культурной сферы, инженерно-транспортной, производственной (индустриальной) инфраструктуры и объектов жилищно-коммунального хозяйства. Во-вторых, повышение доступности финансирования (микрокредитования) бизнес-планов выпускников проекта «Бастау Бизнес» для развития малого, среднего бизнеса, в том числе производства отечественных товаров, услуг и создания рабочих мест. Третье - развитие агропромышленного комплекса и четвертое - развитие бизнеса в регионах.

«В 2022 году по данной программе 195 граждан получили микрокредиты на сумму 1 млрд 18,4 млн тенге. На сегодня особое внимание уделяется развитию отраслей так называемой «экономики простых вещей». Это товары и услуги повседневного использования. К таковым относят текстильную продукцию и мебель, производство продуктов питания и многое другое. В настоящее время портфель «экономики простых вещей» состоит из одобренных и профинансированных 263 проектов обрабатывающей промышленности, сферы АПК и услуг на 48,99 млрд тенге», - поделился Ербол Оспанов.

С 2019 по 2022 годы в обрабатывающей промышленности одобрены 42 проекта на сумму 29,19 млрд тенге, в сельском хозяйстве - 210 проектов на сумму 14,5 млрд тенге, в сфере услуг - 11 проектов на сумму 5,3 млрд тенге. Создано более 1300 рабочих мест.

«В 2022 году одобрены три проекта на сумму 4,3 млрд тенге: производство муки ТОО «Бек-Акмола» - 50 млн тенге, производство мебели ИП «Назаренко» - 40 млн тенге, производство макаронных изделий ТОО «Agrofidelity» - 4,3 млрд тенге. Все оказанные меры государственной поддержки имеют мультипликативный эффект и, как результат, показывают положительную динамику», - добавил спикер.

На 1 января 2023 года число зарегистрированных субъектов МСБ увеличилось на 8,8% (к декабрю 2021 года) и составило 59,846 тысячи единиц, количество действующих субъектов выросло на 13 %, выпуск продукции увеличился на 11,4% до 597,813 млрд тенге, субъектами МСП создано 8194 новых рабочих места, от субъектов МСП поступило 83,207 млрд тенге налоговых платежей, что на 23,7% выше показателя 2021 года.

По направлению развития малого и среднего бизнеса в 2023 году в области ставятся задачи по доведению индекса физического объема выпуска продукции субъектами малого и среднего бизнеса более 100%, росту количества занятых в секторе малого и среднего бизнеса до 141,5 тысячи человек и доведению доли малого и среднего бизнеса в ВРП до 29 %.

Фото: РСК Акмолинской области



