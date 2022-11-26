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    Дорогу «Ушарал-Достык» закрыли для транспорта из-за метели

    26 Ноября 2022, 15:39

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Дорогу «Ушарал-Достык» закрыли для всех видов автотранспорта в связи с ухудшением погодных условий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Жетысуской области.

    «С 14:30 26 ноября в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограниченная видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта по автодороге республиканского значения: «Ушарал-Достык» (84-184 км, село Коктума – село Достык)», - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

    В ДЧС области просят граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать СМС-сообщениями от службы 112. При выезде в дальнюю дорогу необходимо ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях.

    Ранее сообщалось, что 26 ноября в Жетысуской области временами ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). На севере, в горных и предгорных районах области ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер северо-восточный на севере, востоке области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, 27-28 ноября на севере, востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.
    Транспорт Регионы Дороги Жетысуская область Талдыкорган
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