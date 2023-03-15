Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455 eur/kzt 492.13

    rub/kzt 5.94 cny/kzt 66.11
Прогноз погоды
Астана+4+6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Дорогу из Астаны в Кокшетау закрыли для движения

    15 Марта 2023, 09:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 15 марта с 08:30 в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на автодороге республиканского значения Астана – Петропавловск, км 18-231, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС столицы.

    В частности закрыт участок г. Астана - г.Кокшетау для всех видов транспортных средств. В данном районе наблюдается ограничение видимости из-за метели.

    Как сообщалось ранее, в Кокшетау из-за обильного снегопада занятия для учащихся младших классов перевели в онлайн формат.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Акмолинская область Дороги Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Фура из Казахстана попала в ДТП на трассе Челябинск-Троицк в России
    На ремонт автодорог в Костанайской области направят свыше 50 млрд тенге
    Женис Касымбек посетил кабинет поддержки инклюзии для детей с аутизмом
    Дастан Акимов назначен председателем маслихата города Кокшетау
    Популярное
    1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
    2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
    3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
    4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
    5 КНБ задержал участников международного наркосиндиката
    Новости партнеров