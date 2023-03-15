Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455 eur/kzt 492.13

    rub/kzt 5.94 cny/kzt 66.11
Прогноз погоды
Астана+4+6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Дорогу из Астаны в Кокшетау открыли для движения

    15 Марта 2023, 11:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Участок Астана - Кокшетау, ранее закрытый из-за метели и снегопада, открыли для всех видов транспортных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС столицы.

    «15 марта с 11:30 в связи со стабилизацией погодных условий открыто движение на автодороге республиканского значения «г. Астана -г.Петропавловск км 18-291), участок Астана - Кокшетау для всех видов транспортных средств.

    Как сообщалось ранее, десять участков трасс в трех областях были закрыты этим утром для движения из-за непогоды.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Акмолинская область Дороги Погода Кокшетау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы
    Неустойчивую погоду прогнозируют 1 апреля в Казахстане
    Шторм ожидается в большинстве регионов страны
    Первая неделя апреля будет дождливой в Актюбинской области
    Популярное
    1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
    2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
    3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
    4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
    5 КНБ задержал участников международного наркосиндиката
    Новости партнеров