Дорогу из Астаны в Кокшетау открыли для движения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Участок Астана - Кокшетау, ранее закрытый из-за метели и снегопада, открыли для всех видов транспортных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС столицы.

«15 марта с 11:30 в связи со стабилизацией погодных условий открыто движение на автодороге республиканского значения «г. Астана -г.Петропавловск км 18-291), участок Астана - Кокшетау для всех видов транспортных средств.

Как сообщалось ранее, десять участков трасс в трех областях были закрыты этим утром для движения из-за непогоды.



