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    Дорогу для транспорта закрыли в ВКО из-за угрозы схода лавин

    12 Марта 2023, 17:26

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области из-за угрозы схода лавин ограничили движение на республиканской трассе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

    «В Восточно-Казахстанской области в связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Усть-Каменогорск - Алтай - Большой Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи» на километре 6-166, участок села Ушановское – Алтай», - сказано в сообщении компании.

    Напомним, на данном участке трассы 8 марта самопроизвольно сошла снежная лавина. Жертв и разрушений не было.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Восточно-Казахстанская область Транспорт Регионы Дороги Усть-Каменогорск
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