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    Дорогостоящий препарат впервые ввели ребенку в Акмолинской области

    2 Декабря 2022, 02:16

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Дорогостоящий препарат «Спинраза» впервые ввели двухлетнему ребенку из Акмолинской области в многопрофильной областной детской больнице (МОДБ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам директора МОДБ Серикжана Сабыралиева, «Спинраза» — это первый в мире препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Препарат увеличивает производство белка SMN из «резервного» гена SMN2 с использованием антисмысловых олигонуклеотидов.

    «Дорогой препарат ввели в виде укола двухлетнему ребенку. Введение препарата прошло успешно, нежелательных явлений не было, перенес хорошо. Сейчас состояние малыша стабильное», - отметил Серикжан Сабыралиев.

    Ребенок должен получить четыре нагрузочные и три поддерживающие дозы. Получать этот препарат пациент будет пожизненно.

    Один флакон препарата стоит 42 млн тенге. Пациенту он был введен бесплатно в рамках амбулаторно-лекарственного обеспечения через поликлинику. Препарат вводился интратекально (в подоболочечное пространство, прим.ред.) в спинномозговой канал.

    Спинальная мышечная атрофия (СМА) - генетическое заболевание, характеризующееся развитием прогрессирующей мышечной слабости.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Здравоохранение Регионы Общество Кокшетау
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