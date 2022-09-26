Дорогие продукты вынуждают американцев менять привычки в еде

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Растущие цены на продукты питания из-за исторической инфляции вынуждают американские семьи менять рацион своего питания, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Breitbart.

По данным Бюро статистики труда, цены в продуктовых магазинах выросли на 13,5 % по сравнению с прошлым годом.

Опрос показал, что 63 % американских семей с детьми меняют свои привычки в еде. 72 процента сообщили, что платят больше в продуктовом магазине за такие продукты, как яйца, молоко, масло и бекон.

Так, американцы стали чаще есть дома, но теперь сталкиваются с реальностью, что домашнее питание также становится дорогим.

Население вынуждено делать покупки в более дешевых продуктовых магазинах, таких как Costco и местная сеть Market Basket, вместо Whole Foods или Stop & Shop.

Отдельные опрошенные сообщили, что текущие цены на продукты питания вынудили их значительно сократить количество званых обедов, которые они любили устраивать у себя дома.

Также американские семьи пытаются сэкономить деньги, сокращая потребление мяса, и чаще покупают сыпучие продукты.

Сокращение потребления мяса, покупки в элитных продуктовых магазинах и питание в ресторанах - вот лишь некоторые из многих способов, которыми потребители пытаются сэкономить дополнительные деньги, чтобы избежать финансовой нестабильности.





Фото: Getty Images/estherpoon