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      Северо-Казахстанская область

    Дороги закрыли в пяти районах СКО

    16 Января 2022, 22:30

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области закрыли дороги на территории Айыртауского, Жамбылского, им. Г.Мусрепова, Тимирязевского и Тайыншинского районов, передает корреспондент МИА Казинформ.

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, с 19.00 часов в связи с ухудшением погодных условий - усиление ветра, метель - закрыто движение для всех видов транспорта на республиканской дороге Алматы-Екатеринбург (граница Акмолинской области - село Чистополье) и областных дорогах:

    Саумалколь-Лобаново,

    Саумалколь-Новоишимское-Червоное,

    Арыкбалык-Саумалколь,

    Антоновка-Лавровка-Горное,

    Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово,

    Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль,

    Астраханка-Киялы-Тайынша-Алексеевка,

    Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово,

    Тимирязево-Аксуат-Мичурино,

    Повозочное-Баян-Архангелка-а/д«Пресновка-Троицкое»,

    Кривощеково-Афанасьевка-Садовка до границы Тимирязевского района.

    Спасатели напомнили о круглосуточно работающем телефоне «112 « для сообщений в случае угрозы или возникновения ЧС или чрезвычайных происшествий.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Транспорт Безопасность Дороги Погода ДЧС
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