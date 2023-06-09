Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Строительство

    Дороги восьми сел отремонтируют в одном из районов Карагандинской области

    9 Июня 2023, 21:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Дороги восьми населённых пунктов отремонтируют в этом году в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі» в Нуринском районе Карагандинской области. Также в одном из сел начнётся реконструкция опреснителей и водопроводной сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Подрядные компании приступили к выравниванию дорожного покрытия и готовят улицы к асфальтированию.

    «В этом году средний ремонт будет произведен в селах Егинди, Байтуган, Ахмет, Кобетей, Заречное, Тассуат, К. Мынбаева и Алгабас. В Егинди будут охвачены 9 км, это 4 улицы и 4 проулка. В Байтугане - 7,8 км. В селе Ахмет отремонтируют дороги 14 улиц протяженностью 14 км. В селе имени Карима Мынбаева асфальтирование уже завершается», - рассказала заместитель руководителя отдела экономики и финансов Нуринского района Сандугаш Байкенова.

    Общая протяженность ремонтируемых внутрисельских дорог 69 км. Ранее от жителей этих населённых пунктов поступало много жалоб на их состояние.

    «Много лет дороги в этих селах не ремонтировались. В Алгабасе, к примеру, вообще не было асфальта. Сейчас доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии в районе составляет 52 %. После завершения всех работ их доля составит 78,5 %», - добавила Сандугаш Байкенова.

    В селе Изенды, где проживают 476 человек, реконструируют водопроводные сети и установят новые опреснители.

    Кроме того, в этом году в селах Заречное и Байтуган будут сданы в эксплуатацию новые фельдшерско-акушерские пункты.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Строительство
    Новости по теме
    Новости по теме
    6,2 млрд тенге выделили на ремонт дорог в Петропавловске
    В Алматы временно ограничат проезд по улице Досмухамедова
    Пять автобусов изменили маршрут в Астане из-за ремонта дорог
    Проблемную дорогу между Косшы и поселком Кабанбай батыра отремонтировали
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    4 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    5 Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной