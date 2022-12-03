Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Дороги республиканского значения открыты по всем направлениям

    3 Декабря 2022, 14:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с улучшением погодных условий дороги республиканского значения открыты по всем направлениям. Об этом сообщили в компании «КазАвтоЖол», передает МИА «Казинформ».

    Как сообщалось ранее, 2 декабря вечером в Карагандинской области из-за метели и ограничения видимости было введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Екатеринбург-Алматы» км 1353-1426, это участок от границы Акмолинской области до города Темиртау.

    А в Акмолинской области было введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Екатеринбург-Алматы» км 1291-1353, это участок от города Астана до границы Карагандинской области.
    Дороги Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дорогу из Астаны в Темиртау открыли для движения
    300 автобусов закупят в Алматы
    Еще одну улицу планируют пробить в Алматы
    Проекционные разметки установлены на республиканских трассах
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в шести городах Казахстана
    2 16 многоэтажек и более 40 частных домов остались без тепла в Петропавловске
    3 Рождественская благотворительная ярмарка проходит в Астане
    4 Цех по переработке шерсти открыла сельчанка в Атырауской области
    5 Пожар произошел в столичном жилом комплексе «Barys City»
    Новости партнеров