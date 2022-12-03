Дороги республиканского значения открыты по всем направлениям

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с улучшением погодных условий дороги республиканского значения открыты по всем направлениям. Об этом сообщили в компании «КазАвтоЖол», передает МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, 2 декабря вечером в Карагандинской области из-за метели и ограничения видимости было введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Екатеринбург-Алматы» км 1353-1426, это участок от границы Акмолинской области до города Темиртау.

А в Акмолинской области было введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Екатеринбург-Алматы» км 1291-1353, это участок от города Астана до границы Карагандинской области.



