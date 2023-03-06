Дороги для транспорта закрыли в Актюбинской и Карагандинской областях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ограничение введено из-за ухудшения погодных условий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол». По состоянию на 07:10 6 марта в двух областях Казахстана из-за ухудшения погодных условий введено временное ограничение движения на двух участках автодорог республиканского значения: 1. Актюбинская область – 1 участок: автодорога «Самара - Шымкент» км 776-965, участок Актобе (АЗС Экойл) – село Карабутак, для всех видов автотранспорта. 2. Карагандинская область – 1 участок: автодорога «Екатеринбург - Алматы» км 1505-1854, участок поселка Жумабек - Балхаш, для всех видов автотранспорта. Ранее сообщалось, что на большей части республики 6 марта объявлено штормовое предупреждение.

