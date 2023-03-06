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    Дороги для транспорта закрыли в Актюбинской и Карагандинской областях

    6 Марта 2023, 08:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ограничение введено из-за ухудшения погодных условий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

    По состоянию на 07:10 6 марта в двух областях Казахстана из-за ухудшения погодных условий введено временное ограничение движения на двух участках автодорог республиканского значения:

    1. Актюбинская область – 1 участок:

    автодорога «Самара - Шымкент» км 776-965, участок Актобе (АЗС Экойл) – село Карабутак, для всех видов автотранспорта.

    2. Карагандинская область – 1 участок:

    автодорога «Екатеринбург - Алматы» км 1505-1854, участок поселка Жумабек - Балхаш, для всех видов автотранспорта.

    Ранее сообщалось, что на большей части республики 6 марта объявлено штормовое предупреждение.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Актюбинская область Карагандинская область Транспорт Регионы Дороги
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