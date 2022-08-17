Доработать прогноз развития страны и параметры бюджета поручил Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел заседание Совета по экономической политике, на котором обсуждены вопросы формирования прогноза социально-экономического развития на 2023-2027 годы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

По теме выступили первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Тимур Сулейменов, заместитель Премьер-Министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев, министр национальной экономики Алибек Куантыров, заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов и др.

Подводя итоги обсуждения, Алихан Смаилов поручил Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами доработать прогноз развития страны и параметры бюджета для последующего вынесения на заседание Правительства.



