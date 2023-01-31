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    Дополнительный пункт легализации авто открыли в Экибастузе

    31 Января 2023, 17:35

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Дополнительный пункт легализации машин заработает в Экибастузе. Второй пункт работает в ЦОНе; экибастузцы могут легализовать свои легковые автомобили, малые, средние автобусы и небольшие грузовые транспортные средства, в том числе с правым рулем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для удобства граждан дополнительный пункт легализации открывается с 1 февраля 2023 года в городе Экибастузе», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    Второй пункт работает в ЦОНе. Экибастузцы могут легализовать свои легковые автомобили, малые, средние автобусы и небольшие грузовые транспортные средства, в том числе с правым рулем.


    Легализации подлежит автотранспорт, ввезенный в Республику Казахстан до 1 сентября 2022 года, и который не состоит на криминальном учете. Он должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве. Автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в ЕАЭС, а также авто из Кыргызстана, должны пройти таможенную очистку.
    «Заявку на проверку данных по легализации можно подать через портал электронного правительства е-gov.kz или через приложения банков второго уровня. Автовладельцы, которые не имеют доступа к персональному компьютеру, могут подать заявку в секторе самообслуживания в ЦОНе города Экибастуза», - добавили в полиции.
    Заявка будет рассматриваться Министерством внутренних дел РК. Результат регистрируется в специальной базе и отправляется SMS с номера 1414 на телефон автовладельца. В нем четко будет прописано принятое решение. При себе водителю надо иметь удостоверение личности, паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации, документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство. В заявлении необходимо безошибочно заполнить регистрационные данные автотранспорта, подчеркнули стражи порядка.
    «Осмотр транспортных средств будет проводиться на территории отдела местной полицейской службы, в ангаре. После проверки транспортного средства и оплаты первичной регистрации, госпошлин необходимо пройти секторы номер 26, 27 и 28 ЦОНа, и в этот же день будут выданы технический паспорт, государственные номерные знаки Республики Казахстан», - сообщил начальник управления полиции города Экибастуза
    Каиржан Шакаргалиев.
    23 января 2023 года в Казахстане стартовала акция по легализации иностранного автотранспорта, которая продлится до 1 июля.

    Фото ДП Павлодарской области.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Легализация. Приватизация МВД РК
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