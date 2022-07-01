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    Дополнительные меры в случае перехода в «желтую» зону по КВИ примут в Казахстане

    1 Июля 2022, 13:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    В работе комиссии приняли участие представители центральных государственных органов, руководители регионов и представители НПП «Атамекен».

    В своем выступлении министр здравоохранения Ажар Гиният отметила, что в стране с середины июня отмечается рост инфицирования вирусом COVID-19. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость выросла в 2,9 раза. Глава Минздрава также проинформировала, что до 80% заболевших приходятся на невакцинированных или получивших прививку более 6 месяцев назад.

    Учитывая рост заболеваемости COVID-19 в стране, межведомственной комиссией по недопущению распространения КВИ решено принять следующие дополнительные меры в случае перехода региона в «желтую» зону эпидемиологического риска:

    - перевод близких контактных лиц с больным на дистанционную форму работы;

    - перевод сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 и беременных на дистанционную форму работы;

    - обязательное ношение масок в закрытых учреждениях и в общественном транспорте;

    - рекомендован перевод совещаний с участием более 10 человек в онлайн-формат.

    Также независимо от зоны эпидемиологического риска рекомендовано ношение масок в авиа- и железнодорожном транспорте, при международных автобусных перевозках.

    В завершение заседания Е. Тугжанов поручил руководителям регионов усилить прививочную кампанию против коронавирусной инфекции, взять на особый контроль обеспечение необходимыми кадрами, лекарствами и коечными мощностями на случай увеличения количества заболевших. Кроме того, по словам вице-премьера следует усилить проведение качественной разъяснительной работы среди населения.


    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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