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    Дополнительное финансирование на реконструкцию Уральской ТЭЦ выделяться не будет

    28 Мая 2022, 12:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проект по реконструкции Уральской ТЭЦ не достиг прямых результатов. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках бюджетной программы 041 «Развитие теплоэнергетической системы» Министерства энергетики РК с 2020 года начата реализация проекта «Реконструкция Уральской ТЭЦ АО «Жайыктеплоэнерго» акимата Западно-Казахстанской области в части замены турбоагрегата». На начало реализации проекта в 2020 году выделено и освоено 252 млн тенге. В 2021 году для завершения проекта выделено 2,4 млрд тенге, из которых возвращено в бюджет при корректировке 706 млн тенге, а также не освоен 1 млрд тенге, в результате чего не достигнуты прямые результаты», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    Что касается выделения дополнительного финансирования, то, по его словам, согласно статье 46 Бюджетного кодекса целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам выделяются при достижении прямых результатов местных бюджетных инвестиций, определенных в бюджетных программах по целевым трансфертам на развитие, выделенным в предыдущий финансовый год.

    «Целевой трансферт на развитие не предоставляется повторно на реализацию тех местных бюджетных инвестиций, по которым в предыдущем финансовом году не достигнуты прямые результаты и не обеспечено софинансирование из местного бюджета. Таким образом, по проекту не достигнуты прямые результаты и софинансирование обеспечено не в полном объеме. В этой связи администратору республиканских бюджетных программ необходимо предметно рассматривать каждый инвестиционный проект по достижению прямых результатов и его обеспечению софинансированием из местного бюджета», - отметил Премьер.

    «Учитывая вышеизложенное, рассмотреть вопрос о дальнейшем финансировании проекта в сумме 1,7 млрд тенге за счет республиканского бюджета не представляется возможным и реализацию необходимо продолжить за счет средств местного бюджета», - заключил глава Кабмина.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Энергетика Западно-Казахстанская область Сенат Акимат Бюджет Уральск
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