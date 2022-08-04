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    • Дополнительно закупить вакцины QazVac и Pfizer планируют до конца года – Минздрав РК

    4 Августа 2022 15:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане для вакцинации и ревакцинации населения доступны три вида вакцин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В борьбе с инфекционными заболеваниями человечеством не придумано еще ничего более эффективного, чем вакцинация. Вакцинация и ревакцинация против КВИ по-прежнему остаются единственной защитой от инфекции. 80% заболевших это непривитые или лица привитые 6 месяцев назад, что еще раз доказывает необходимость своевременной ревакцинации против КВИ», - сказала министр здравоохранения Ажар Гиният во время пресс-конференции в СЦК.

    По данным Минздрава, на сегодня вакцинацией против КВИ охвачено более 80% подлежащего взрослого населения или более 56% от всего населения страны.

    «В республике продолжается ревакцинация населения, на сегодня ревакцинацию получили более 5 млн человек, что составляет 68,0% подлежащего контингента. В сутки прививаются более 14 тыс. человек», - проинформировала Ажар Гиният.

    Она напомнила, что в Казахстане для вакцинации и ревакцинации населения доступны три вида вакцин: QazVac, Sinofarm и Pfizer.

    «С учетом темпов потребления вакцины для обеспечения иммунопрофилактики до конца текущего года планируется дополнительный закуп вакцины QazVac в объеме 500 тыс. доз и вакцины Pfizer в объеме 300 тыс. доз», - сообщила Ажар Гиният.

    Ранее сообщалось, что за последние две недели заболеваемость коронавирусом в Казахстане выросла в 3,2 раза - с 10 714 до 34 550 случаев, рост отмечается во всех регионах.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    #Минздрав РК #Здравоохранение #Коронавирус в РК #Вакцинация #QazCovid-in #QazVaс #Ажар Гиният
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