Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455 eur/kzt 492.13

    rub/kzt 5.94 cny/kzt 66.11
Прогноз погоды
Астана+4+6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Дополнительно 55 млрд тенге выделят на реализацию проекта «Ауыл - ел бесігі»

    14 Марта 2023, 13:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году планируется дополнительно выделить 55 млрд тенге на реализацию проекта «Ауыл - ел бесігі». Об этом сообщил вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году выделено 143 млрд тенге на реализацию проекта «Ауыл - ел бесігі». На эти средства в 736 селах будут реализованы свыше 1500 проектов. Наряду с этим, в рамках уточнения бюджета на 2023 год, планируется дополнительно выделить 55 млрд тенге», - сказал на брифинге в СЦК вице-министр нацэкономики.

    По словам Бауыржана Омарбекова, это позволит реализовать более 120 проектов по объектам жилищно-коммунального хозяйства, 275 проектов по объектам социальной инфраструктуры и 1 300 проектов транспортной инфраструктуры.

    Ранее собщалось, что маслихаты будут вести мониторинг деятельности акимов.

    Процедура государственных закупок будет упрощена для компетентных органов в регионах.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Регионы Ауыл – Ел бесігі Миннацэкономики
    Новости по теме
    Новости по теме
    Каким отраслям отдадут приоритет при изменении системы налоговых льгот в РК
    Вопросы предпринимательства в горно-металлургическом комплексе рассмотрели в Правительстве
    В Правительстве рассмотрели ход разработки нового Бюджетного кодекса
    Лидер партии Respublica объяснил позицию фракции по кандидатуре Премьер-Министра
    Популярное
    1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
    2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
    3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
    4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
    5 КНБ задержал участников международного наркосиндиката
    Новости партнеров