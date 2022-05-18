Дополнительно 45 тыс. бесплатных грантов выделят для обучения в колледжах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году из республиканского бюджета выделено дополнительно 45 тыс. грантов, которые будут переданы акиматам и местным колледжам, чтобы они могли увеличить охват обучением в колледжах. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает МИА «Казинформ».

«Не секрет, что из-за недостаточного финансирования акиматов многие не могли получить бесплатные гранты для обучения в колледжах», - отметил глава ведомства.

Кроме того, в прошлом году при распределении грантов Минобразования впервые ввело квоту для детей из социально уязвимых семей для обучения в вузах. Благодаря этому в разы увеличились шансы получить образование за счет государства у тех, для кого еще в прошлом году эта возможность была куда менее доступной.

«Видя результаты первого года обучения этих студентов и эффективность такого решения, в этом году мы приняли решение дополнительно увеличить квоту и довести до 15% от общего количества грантов. То есть возможность обучиться за госбюджет получат еще 5 тысяч детей из социально уязвимых слоев», - сообщил министр.

Кроме того, в этом году до 35% увеличивается квота для выпускников сельских школ, чтобы обеспечить для них доступ к получению высшего образования.

«Глава государства уделяет большое внимание поддержке детей. В рамках данной работы нами будут реализованы системные меры по созданию условий как для талантливых детей, так и для детей из социально уязвимых групп», - подчеркнул Асхат Аймагамбетов.



