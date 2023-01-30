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    Дональд Трамп начал президентскую кампанию

    30 Января 2023, 10:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Экс-президент США Дональд Трамп начал кампанию по выборам президента, которые состоятся в 2024 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    «Выборы 2024 года – наш единственный шанс спасти страну, и нам нужен лидер, который готов сделать это с первого дня», - заявил экс-президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в Колумбии, столице штата Южная Каролина.

    О намерении участвовать в борьбе за пост главы государства Трамп объявил два с половиной месяца назад.

    В 2020 году Трамп проиграл выборы нынешнему президенту Джо Байдену. При этом республиканец до сих пор утверждает, что победить ему помешали лишь нарушения во время голосования и выборы были «украдены».

    Фото: Meg Kinnard/The AP

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Выборы США Мировые новости
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