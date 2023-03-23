Домбру, кобыз и скрипку Жаяу Мусы представили на выставке госмузея в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе в областном историко-краеведческом музее открылась передвижная выставка государственного центрального музея, на которой представлены уникальные старинные экспонаты, в том числе домбра, кобыз и скрипка композитора Жаяу Мусы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вниманию посетителей были представлены казахская национальная одежда, утварь, текстиль, убранство, музыкальные инструменты, конская упряжь и ювелирные изделия из этнографических коллекций центрального государственного музея. Цель передвижной выставки - ознакомление с этнографическими коллекциями центрального музея и популяризация богатой казахской культуры и искусства.

Наиболее ценными экспонатами выставки считается головной убор султана Баймухамеда Айшуакова, музыкальные инструменты поэта и композитора Жаяу Мусы, головной убор Шокана Уалиханова, домбры певца Амре Кашаубаева, поэта Манарбека Ержанова, академика Каныша Сатпаева.

«На данных музыкальных инструментах исполнял свои песни известный казахский поэт, кюйши и композитор Жаяу Муса. Так домбра была сделана самим композитором. Корпус у нее плоский, сужающийся к концу гриф средней длины с двумя колками. Струны сделаны из жил. Ко дну домбры прибита алюминиевая пластина.

Кобыз Жаяу Мусы был сделан из цельного куска дерева, окрашен красной краской. Струны инструмента из конского волоса. Смычок также сделан из конского волоса, прикрепленного к грубо отструганной изогнутой палочке.

Скрипка композитора была куплена в 1912 году в городе Петропавловске. Скрипка со смычком, четырехнотовая, покрыта красным лаком», - сообщили в пресс-службе музея.

Выставка продлится до 15 апреля.