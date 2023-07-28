Дом супруги алматинского стрелка оцепила полиция

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Дом супруги алматинского стрелка Игоря Дужнова оцепила полиция, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции города сообщили, что на пульт «102» поступил вызов от частного судебного исполнителя о том, что при осуществлении процедуры выселения в одном из домов по улице Сыздыкова, в микрорайоне Акбулак, обнаружено огнестрельное оружие.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа управления полиции Алатауского района», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции города Алматы.

Ранее супруга Акбулакского стрелка Игоря Дужнова попыталась обжаловать сделку по продаже ее имущества из-за изменений в законе «Об ипотеке недвижимого имущества».

Напомним, 20 сентября 2021 года 54-летний владелец одного из частных домов в микрорайоне Акбулак Алатауского района Алматы устроил стрельбу при выселении его из дома судоисполнителями.

После ознакомления с судебным решением выселяемый житель забежал домой и из огнестрельного оружия открыл огонь. В результате пять человек, в том числе двое участковых инспекторов полиции, судоисполнитель и новый владелец дома, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались. Подозреваемый был обезврежен и задержан с участием бойцов подразделения специального назначения без применения оружия, так как в доме находились женщины и дети.

Возбуждено два уголовных дела (статьи: убийство и нападение на представителя власти). Игоря Дужнова арестовали в сентябре 2021 года на два месяца. Позже его арест был продлен до 20 февраля 2022 года.

Для него запросили пожизненный срок. Игоря Дужнова приговорили к пожизненному заключению.