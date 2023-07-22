Дом престарелых проверяют в Семее: директор временно отстранена от работы

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Межведомственная мониторинговая рабочая группа проверяет деятельность дома престарелых в г. Семей после жалоб в соцсетях. Ситуация касательно деятельности КГУ «Семейский центр оказания специальных социальных услуг № 2», освещенная в социальных сетях и СМИ, на контроле у акима региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Абайской области.

В целях всестороннего и объективного рассмотрения всех обстоятельств по изложенным фактам работает межведомственная мониторинговая рабочая группа в составе представителей профильных управлений координации занятости и социальных программ, здравоохранения, инспекции труда, департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Абай, общественного совета области.

Рабочей группой с выездом на место были изучены состояние подопечных учреждения, организация питания и обеспечение одеждой, медицинскими препаратами и лечебной процедурой.

По вопросу питания, согласно предварительным данным, получателям услуг предоставляется 5-ти разовое горячее питание, в том числе диетическое, с учетом состояния здоровья некоторых получателей услуг. Изучены меню питания, в т.ч. фотоматериалы и пробы.

Касательно состояния отдельных подопечных, о которых шла речь в средствах массовой информации и социальных сетях, следует пояснить, что данные услугополучатели находятся в паллиативной группе, то есть в отделении подопечных с тяжелыми заболеваниями. По предварительным данным их состояние здоровья и потеря веса связаны с протекающими сложными заболеваниями, такими как рак желудка 2 степени, рак молочной железы. Они получают п/комбинированное лечение (химиотерапия и лучевая терапия). Сосудистая деменция. Прогрессирующая Дисциркуляторная энцефалопатия 3ст. Последствие перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК.) Правосторонний гемипарез и др.

Вместе тем, визуальный осмотр показал отсутствие пролежни, что свидетельствует об обслуживании и уборке согласно нормативным правилам.

По вопросу трудовых отношений между администрацией Центра и младшим медицинским персоналом была проведена встреча с коллективом, в ходе которой обсуждены все имеющиеся вопросы и предложения работников для дальнейшего внесения на рассмотрение первичных профсоюзных организаций, а также в рамках коллективного договора и трехсторонней комиссии. Все вопросы, которые требуют вмешательства уполномоченных органов, будут решены в рамках действующего законодательства.

По итогам работы межведомственной мониторинговой рабочей группы соответствующие ходатайства и рекомендации будут направлены в уполномоченные органы для последующего проведения проверок и принятия процессуальных мер реагирования.

В целях объективности и недопущения возможных вмешательств со стороны администрации учреждения на период работы мониторинговой группы и проверок директор Центра временно отстранена от работы по собственной инициативе.