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    Дом подарили многодетной семье в Алматинской области

    2 Декабря 2021, 14:04

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Семье, где родились тройняшки, предприниматель подарил пятикомнатный дом в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В честь Дня Первого Президента РК и 30-летия независимости страны в селе Акши Илийского района семь семей с детьми получили жилье.

    «В центре села Акши предприниматель Сыдык Абуали построил пятикомнатный дом на 120 квадратных метров для недавно родившихся тройняшек. Сегодня династия Маймиевых воспитывает семерых детей. Акмарал Жалгасовна в соответствии с Указом Президента РК награждена Государственной подвеской « Алтын алқа « , - сообщила пресс-службы акима Илийского района.

    Родители, назвавшие тройняшек именами Малика, Мадина, Муслима, выразили благодарность за то, что теперь их дети будут свободно расти в теплом доме.

    Отметим, что еще четверо детей в семье обучаются в местной сельской школе.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматинская область Благотворительность Жилье
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