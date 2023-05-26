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    «Дом-невидимку» выставили на продажу в Калифорнии

    26 Мая 2023, 18:53

    САН-ФРАНЦИСКО. КАЗИНФОРМ – «Дом-невидимка» выставлен на продажу в штате Калифорния, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNBC.

    Дом в национальном парке Джошуа-Три продается за внушительные 18 миллионов долларов США, что делает его самым дорогим объектом, когда-либо выставленным на продажу в городке, расположенном примерно в двух часах езды к юго-востоку от Лос-Анджелеса в округе Сан-Бернардино.


    Дом прозвали «невидимкой» из-за зеркального фасада, который отражает окрестности пустыни, как бы скрывая его в скалистом ландшафте и позволяет находящимся внутри любоваться пейзажем, сохраняя при этом полное инкогнито.

    Объект современной архитектуры расположен в нескольких шагах от национального парка Джошуа-Три. Жилая площадь составляет почти 5 500 квадратных футов с тремя спальнями, четырьмя ванными и крытым бассейном длиной в 100 футов.


    Дом был спроектирован кинопродюсером и нынешним владельцем Крисом Хэнли и архитектором Томасом Осински.

    За четыре месяца с момента как дом выставили на продажу, никто так и не заинтересовался его приобретением, но оба агента по недвижимости, занимающиеся его продажей, уверены в успехе и считают, что дом найдет своего покупателя.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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