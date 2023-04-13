Дом культуры на 300 мест построят в отдаленном селе в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Бирлик Курмангазинского района Атырауской области построят новый Дом культуры на 300 мест. Строительство начнется в мае этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Курмангазинского района.

Заместитель акима района Марат Хасанов встретился с представителями подрядных организаций, ответственных за строительство Дома культуры. Он ознакомился с проектом, который планируется реализовать на площади 0,6 гектара.

«В Доме культуры будет два зала - зрительный и для занятий хореографией, кабинеты для секций, столовая. По плану строительство будет идти в течение 15 месяцев. Заказчик – районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства. Подрядчик – ТОО «Құз - Алаколь», – сообщил исполняющий обязанности руководителя районного отдела строительства, архитектуры и градостроительства Ренат Нугманов.

В Курмангазинском районе проживают 56 тысяч человек, в селе Бирлик – 2 200 жителей.



