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    Дом культуры на 300 мест построят в отдаленном селе в Атырауской области

    13 Апреля 2023, 20:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Бирлик Курмангазинского района Атырауской области построят новый Дом культуры на 300 мест. Строительство начнется в мае этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Курмангазинского района.

    Заместитель акима района Марат Хасанов встретился с представителями подрядных организаций, ответственных за строительство Дома культуры. Он ознакомился с проектом, который планируется реализовать на площади 0,6 гектара.

    «В Доме культуры будет два зала - зрительный и для занятий хореографией, кабинеты для секций, столовая. По плану строительство будет идти в течение 15 месяцев. Заказчик – районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства. Подрядчик – ТОО «Құз - Алаколь», – сообщил исполняющий обязанности руководителя районного отдела строительства, архитектуры и градостроительства Ренат Нугманов.

    В Курмангазинском районе проживают 56 тысяч человек, в селе Бирлик – 2 200 жителей.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Культура Строительство
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