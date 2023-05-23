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    Должностных лиц осудили в Костанае за незаконное лишение свободы недееспособной

    23 Мая 2023, 15:34

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Перед судом предстали руководитель отдела областного управления координации и занятости и социальных программ, директор одного из сельских центров оказания специальных соцуслуг, а также руководитель частного пансионата. Все обвинялись в незаконном лишении свободы и эксплуатации недееспособной, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Костанайский областной суд.

    В суде №2 города Костаная рассмотрено уголовное дело в отношении руководителя отдела управления координации и занятости и социальных программ акимата Костанайской области Маидашаш Жумагали, директора Пешковского центра оказания специальных социальных услуг Дамиры Абельдиновой, а также руководителя частного пансионата «Забота» Камилы Бимендиной, которая оказалась дочерью вышеуказанной чиновницы из областного ведомства.

    Все трое предстали перед судом по трем статьям УК РК: ст. 128 «Вербовка, перевозка, передача лица с использованием своего служебного положения», ст. 126 «Незаконное лишение свободы», ст. 362 «Превышение власти и должностных полномочий».

    «В период с 8 декабря 2021 года года по 5 апреля 2022 года Жумагали, Абельдинова, Бимендина, используя материальную и иную зависимость потерпевшей М-вой., страдающей психическим расстройством, незаконно перевезли последнюю в целях эксплуатации из КГУ «Пешковский центр оказания специальных социальных услуг», расположенного в с.Пешковка Федоровского района Костанайской области, в Астану, где эксплуатировали ее в частном пансионате «Забота» в качестве бесплатной рабочей силы»,- сообщили в облсуде.

    Кроме того, в марте 2022 года Жумагали, используя свое служебное положение и превышая должностные полномочия, незаконно потребовала и безвозмездно получила от директора КГУ «Лисаковский центр оказания специальных социальных услуг» М-т. 60 памперсов для взрослых, причинив последнему ущерб на общую сумму 36 240 тенге.

    Прокурор просил назначить окончательное наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы: Жумагали - сроком на 12 лет, Абельдиновой и Бимендиной - по 9 лет. Подсудимые же вину в совершении уголовных правонарушений не признали в полном объеме.

    «С учетом личности подсудимых, обстоятельств дела, тяжести совершенных преступлений судом на основании ст.58 ч.3 УК назначено окончательное наказание в виде лишения свободы Жумагали сроком на 8 лет, а Абельдиновой с применением ст.55 ч.2,6 УК - 6 лет 7 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Бимендиной назначено окончательное наказание с применением ст.55 ч.2,6 УК в виде лишения свободы сроком на 6 лет», - озвучили решение в суде.

    Также судом вынесено частное постановление в адрес департамента Агентства РК по делам государственной службы по Костанайской области для принятия мер в отношении должностных лиц управления координации, занятости и социальных программ акимата Костанайской области.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

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