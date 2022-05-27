Долю переработки отходов доведут до 40% к 2030 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 95% мусорных полигонов приведут в соответствие с экологическими требованиями к 2030 году. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Деятельность по сбору, обработке и удалению отходов, их утилизации относится к приоритетным секторам экономики, для которых предусмотрены меры государственной поддержки. В Концепции по переходу к «зеленой экономике» предусмотрены доведение доли переработки отходов до 40% к 2030 году, до 50% к 2050 году, обеспечение 100% населения страны вывозом мусора к 2030 году, приведение 95% полигонов твердых бытовых отходов (далее – ТБО) в соответствие с экологическими и санитарными требованиями», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Он напомнил, что в 2021 году утвержден национальный проект «Зеленый Казахстан», который будет способствовать созданию благоприятной среды проживания для населения и улучшению экологической ситуации, и где предусмотрены мероприятии по управлению отходами.

«При этом 23 июля 2021 года проведено внеочередное заседание Совета по переходу к «зеленой экономике» при Президенте Республики Казахстан, где были одобрены подходы по ликвидации и недопущению стихийных свалок, такие как рекультивация несоответствующих полигонов ТБО либо приведение их в соответствие с экологическими и санитарными нормами», - заключил Премьер.