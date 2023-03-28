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    Долю казахстанских дорог в нормативном состоянии увеличили по республиканской сети до 91%

    28 Марта 2023, 13:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Амангельды Беков сообщил, что общая протяженность автомобильных дорог страны на сегодня составляет 95 тысяч км, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Из них 25 тысяч км - дороги республиканского значения, 70 тысяч км – областного и районного значения. Дороги республиканского значения находятся в ведении Уполномоченного органа в лице Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан», - сказал Амангельды Беков.

    Национальный оператор в лице НК «ҚазАвтоЖол» осуществляет организацию работ по развитию и содержанию автодорог областного и районного значения, а также улично-дорожной сети, которая находится в ведении местных исполнительных органов.

    «В 2022 году из 11,6 тысяч км дорог республиканской сети было охвачено строительством и реконструкцией 4 тысячи км, из которых завершили основные работы на 1,2 тысяч км. Капитальным и средним ремонтом охвачено 3 тысячи км, из которых завершено 679 км. На местной сети автодорог всеми видами ремонта охвачено 4,6 тысяч км, из которых завершено 3 тысячи км. По итогам года доля дорог в нормативном состоянии увеличена по республиканской сети до 91%, по местной сети до 85%», - сообщил Амангельды Беков.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Строительство Дороги МИИР РК
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