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    Долю «госуслуг за 5 минут» доведут до 90% в Казахстане

    31 Января 2023, 15:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Проект Концепции цифровой трансформации, развития IT-отрасли и кибербезопасности на 2023-2029 годы рассмотрен на совещании в Правительстве под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин доложил, что реализация Концепции позволит увеличить долю оказываемых за 5 минут госуслуг до 90%, полностью оцифровать бизнес-процессы госорганов, подготовить более 250 тысяч высококвалифицированных IT-кадров, увеличить объем экспорта IT-продуктов и услуг до $1,5 млрд, а также привлечь порядка 1 трлн тенге инвестиций в рамках технопарка Astana Hub.

    «В целом IT-сфера у молодежи сейчас становится более модной, чем экономика, финансы и юриспруденция, как это было раньше. Многие молодые ребята хотят идти в IT-инжиниринг и другие направления этой отрасли. Министерству нужно активно поддерживать эту тенденцию», — сказал Алихан Смаилов.

    Кроме того, на совещании было отмечено, что в рамках Концепции будут реализованы меры по формированию в республике регионального цифрового хаба, дальнейшей демонополизации отрасли связи, комплексному укреплению кибербезопасности и созданию основ для развития искусственного интеллекта в здравоохранении, образовании и сфере гражданской безопасности.

    Вместе с тем планируется завершить работу по охвату граждан и бизнеса высокоскоростным интернетом (не менее 100 Мбит/с), а республиканских и основных областных дорог – сетями мобильного широкополосного доступа.


    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Цифровой Казахстан
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