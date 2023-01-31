Долю «госуслуг за 5 минут» доведут до 90% в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Проект Концепции цифровой трансформации, развития IT-отрасли и кибербезопасности на 2023-2029 годы рассмотрен на совещании в Правительстве под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин доложил, что реализация Концепции позволит увеличить долю оказываемых за 5 минут госуслуг до 90%, полностью оцифровать бизнес-процессы госорганов, подготовить более 250 тысяч высококвалифицированных IT-кадров, увеличить объем экспорта IT-продуктов и услуг до $1,5 млрд, а также привлечь порядка 1 трлн тенге инвестиций в рамках технопарка Astana Hub.

«В целом IT-сфера у молодежи сейчас становится более модной, чем экономика, финансы и юриспруденция, как это было раньше. Многие молодые ребята хотят идти в IT-инжиниринг и другие направления этой отрасли. Министерству нужно активно поддерживать эту тенденцию», — сказал Алихан Смаилов.

Кроме того, на совещании было отмечено, что в рамках Концепции будут реализованы меры по формированию в республике регионального цифрового хаба, дальнейшей демонополизации отрасли связи, комплексному укреплению кибербезопасности и созданию основ для развития искусственного интеллекта в здравоохранении, образовании и сфере гражданской безопасности.

Вместе с тем планируется завершить работу по охвату граждан и бизнеса высокоскоростным интернетом (не менее 100 Мбит/с), а республиканских и основных областных дорог – сетями мобильного широкополосного доступа.





Фото: primeminister.kz



