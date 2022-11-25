Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 465.95 eur/kzt 485.43

    rub/kzt 7.72 cny/kzt 65.28
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Доля строительства в ВВП Казахстана составляет чуть более 6%

    25 Ноября 2022, 11:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ситуация с обеспеченностью жильем остается актуальным вопросом в Казахстане, сообщила заместитель председателя Сената Парламента РК Ольга Перепечина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Несмотря на последовательный рост, ситуация с обеспеченностью казахстанцев жильем продолжает оставаться актуальной. Так, согласно стандартам ООН, требуемая норма общей площади жилья на одного человека должна составлять 30 квадратных метров. Это значительно выше текущего уровня в нашей стране, который сегодня достигает 23,2 кв. м.», - сказала Ольга Перепечина в ходе правительственного часа в Сенате.

    Ссылаясь на международную практику, она отметила, что строительство традиционно является ведущей отраслью, обеспечивающей развитие ряда отраслей и всей экономики любой страны. Такая особенность характерна и для нашей страны, Казахстана. Именно строительный сектор считается одним из основных драйверов роста экономики страны, оказывающих влияние на развитие смежных сфер - от производства строительных материалов, обрабатывающей промышленности, металлургии до деятельности услугодателей.

    По словам Ольги Перепечиной, сегодня доля строительства в валовом внутреннем продукте Казахстана составляет чуть более 6%.

    «В то же время, по данным европейской экономической комиссии ООН, данный показатель в 2010 году составлял у нас 8%. Более того, по этому экономическому параметру Казахстан уступает таким странам СНГ, как Азербайджан, Армения, а также страны Прибалтики. Поэтому поддержание темпов роста строительной отрасли имеет прямое влияние на развитие и повышение конкурентоспособности национальной экономики. Особую важность этот вопрос приобретает сегодня», - проинформировала вице-спикер палаты.

    В сравнении с декабрем 2021 года индекс деловой активности в строительстве, формируемый Национальным банком Казахстана, в сентябре текущего года снизился с 50,21% до 46,25%.

    Ранее вице-спикер Сената заявила, что в Казахстане на сегодня нет ни одного программного документа, направленного на развитие жилищного строительства на селе.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Сенат Строительство Жилье Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Исключение неполных семей из «Бақытты отбасы» - изучить вопрос призвал депутат
    Вопрос обеспеченности населения жильем может усугубиться - вице-спикер Сената
    В Казахстане появится база дорожно-строительных материалов и новых технологий
    Эскулинский водовод в Улытауской области достроят до конца года
    Популярное
    1 Автобусное сообщение открывают между населенными пунктами в Жамбылской области
    2 Авиабилеты в Европу для казахстанцев станут дешевле
    3 Ярмарка выходного дня пройдет в Астане 26 и 27 ноября
    4 С 2023 года начнет работать новая поликлиника в Костанае
    5 Португалия обыграла Гану на ЧМ-2022 в Катаре
    Новости партнеров