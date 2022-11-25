Доля строительства в ВВП Казахстана составляет чуть более 6%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ситуация с обеспеченностью жильем остается актуальным вопросом в Казахстане, сообщила заместитель председателя Сената Парламента РК Ольга Перепечина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на последовательный рост, ситуация с обеспеченностью казахстанцев жильем продолжает оставаться актуальной. Так, согласно стандартам ООН, требуемая норма общей площади жилья на одного человека должна составлять 30 квадратных метров. Это значительно выше текущего уровня в нашей стране, который сегодня достигает 23,2 кв. м.», - сказала Ольга Перепечина в ходе правительственного часа в Сенате.

Ссылаясь на международную практику, она отметила, что строительство традиционно является ведущей отраслью, обеспечивающей развитие ряда отраслей и всей экономики любой страны. Такая особенность характерна и для нашей страны, Казахстана. Именно строительный сектор считается одним из основных драйверов роста экономики страны, оказывающих влияние на развитие смежных сфер - от производства строительных материалов, обрабатывающей промышленности, металлургии до деятельности услугодателей.

По словам Ольги Перепечиной, сегодня доля строительства в валовом внутреннем продукте Казахстана составляет чуть более 6%.

«В то же время, по данным европейской экономической комиссии ООН, данный показатель в 2010 году составлял у нас 8%. Более того, по этому экономическому параметру Казахстан уступает таким странам СНГ, как Азербайджан, Армения, а также страны Прибалтики. Поэтому поддержание темпов роста строительной отрасли имеет прямое влияние на развитие и повышение конкурентоспособности национальной экономики. Особую важность этот вопрос приобретает сегодня», - проинформировала вице-спикер палаты.

В сравнении с декабрем 2021 года индекс деловой активности в строительстве, формируемый Национальным банком Казахстана, в сентябре текущего года снизился с 50,21% до 46,25%.

Ранее вице-спикер Сената заявила, что в Казахстане на сегодня нет ни одного программного документа, направленного на развитие жилищного строительства на селе.



