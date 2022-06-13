Доля казахстанских перевозчиков составляет 30% на рынке перевозок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об отечественном парке перевозок сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Дауылбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из факторов, влияющих на повышение конкурентоспособности Казахстана на рынке международных перевозок является численность парка грузовых транспортных средств, работающих на международных перевозках. В настоящее время доля казахстанских перевозчиков на рынке перевозок составляет 30%, так как количество парка автотранспортных средств, задействованных в международных перевозках других стран превосходит количество парка отечественных перевозок (в Польше 247 тыс. единиц, в Турции 69 тыс. единиц, в Литве 38 тыс. единиц, на Украине 30 тыс. единиц, в РФ составляет 34 тыс. единицы, в Республике Беларусь – 22 тыс. единицы и Республике Узбекистан – 10 тыс. единиц)», - написал Еркебулан Дауылбаев в своем ответе на депутатский запрос.

Поэтому, по словам вице-министра, вопросы по пополнению казахстанского парка автотранспортных средств, задействованных в международных перевозках коррелируются экономическим интересом нашей страны.

Кроме того, как сообщил Е. Дауылбаев, 23 мая текущего года проведено совещание по вопросам совместных предприятий с иностранными перевозчиками в Казахстане по автоперевозке грузов в международном сообщении с участием представителей Министерств иностранных и внутренних дел, финансов, торговли и интеграции, труда и социальной защиты населения, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», Союза транспортников Казахстана «Kazlogistics», Международных автомобильных перевозчиков Республики Казахстан (КазАТО) и Комитета транспорта МИИР РК (далее – Комитет транспорта).

В ходе совещания представителями уполномоченных органов было озвучено, что на законодательном уровне не представляется возможным введение ограничения для регистрации иностранных автотранспортных средств на территории Республики Казахстан при соблюдении установленных требований.

«Как отмечено ранее, бланки разрешений на международные перевозки выдаются только автотранспортным средствам, зарегистрированным в Республике Казахстан. В дополнение, 31 мая текущего года также было проведено совещание с участием представителей Комитета транспорта и вышеуказанных совместных предприятий по вопросам привлечения в качестве водителей граждан Республики Казахстан, а также активизации работы учебных центров по подготовке водителей грузовых автотранспортных средств с целью увеличения количества казахстанских высококвалифицированных водителей международных перевозок», - заключил вице-министр.